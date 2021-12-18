"Ми справді ведемо перемовини про перехід Каргбо. Це дуже атлетичний хлопець, при цьому він найшвидший у такій команді, як, наприклад, Динамо Київ. Це те, що потрібно Хімкам, адже вони грають у контратакувальний футбол і їм необхідні швидкі форварди для вибігань уперед. У команді їх зараз, по суті, немає.

Жерсон Родрігес близький до повернення в Динамо – Труа готовий розпрощатись зі скандальним нападником

За типажем Каргбо – це Лукаку і якби не травма, він міг би грати в Європі. Навесні щодо нього було дві пропозиції від бельгійських клубів. Хімкі для нього – хороша можливість нагадати про себе та допомогти команді, чого я теж дуже хочу. У мене добрі стосунки з цим клубом", – цитує Селюка Telegram-канал інсайдера Івана Карпова.

За словами гендиректора підмосковного клубу, мова йде про оренду. Хімкі, які близькі до підписання нападника, посідають останнє місце в РПЛ.

Зауважимо, Динамо не заявило 21-річного бельгійця на поточний сезон УПЛ. Ще у квітні, виступаючи на правах оренди за Олімпік, Каргбо зламав ногу і відтоді не виходив на поле. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2023-го.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо