Вингер Труа Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, уже зимой может снова вернуться в Киев.

Жерсон попал в опалу тренера Труа Лорана Батлеса и пропустил последние 4 матча команды, не попав даже в заявку, сообщает Le Quotidien.

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Отмечается, что наставник будто бы недоволен как выступлениями Родригеса, так и его образом жизни. Поэтому клуб уже рассматривает возможность вернуть Жерсона в Динамо.

Добавим, что люксембуржец провел 12 матчей за Труа в текущем сезоне, забив 1 гол. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.

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