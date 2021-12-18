Жерсон Родригес близок к возвращению в Динамо – Труа готов распрощаться со скандальным нападающим
10:52 - Читати українською
Вингер Труа Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, уже зимой может снова вернуться в Киев.
Жерсон попал в опалу тренера Труа Лорана Батлеса и пропустил последние 4 матча команды, не попав даже в заявку, сообщает Le Quotidien.
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Отмечается, что наставник будто бы недоволен как выступлениями Родригеса, так и его образом жизни. Поэтому клуб уже рассматривает возможность вернуть Жерсона в Динамо.
Добавим, что люксембуржец провел 12 матчей за Труа в текущем сезоне, забив 1 гол. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.
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