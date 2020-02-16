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Форвард Бетиса едва не травмировал тренера соперников – видео грубого нарушения на красную карточку

20:51 98 Читати українською
Форвард Бетиса едва не травмировал тренера соперников – видео грубого нарушения на красную карточку
Борха Иглесиас / официальный сайт Ла Лиги

Форвард Бетиса Борха Иглесиас запомнился грубым поведением в матче 24-го тура чемпионата Испании против Леганеса.

 
Борха Иглесиас 90+3’
90+3’ Борха Иглесиас

Борха Иглесиас решил поторопить помощника тренера Леганеса во время поединка, но получилось довольно грубо.

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Форвард вырвал мяч из рук и толкнул специалиста, который собирался вернуть сферу игроку. Тренер влетел головой в навес скамейки запасных. Сразу началась стычка между Иглесиасом и представителями Леганеса, а судья показал хаму заслуженную красную карточку.

Добавим, что команды так и не выявили сильнейшего – Леганес и Бетис расписали безголевую ничью

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