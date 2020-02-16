"Оставьте Лунина и еще нескольких – другие могут уйти н***р": оценки фанатов и СМИ, нашедших виновного в неудачах Овьедо

Андрей Лунин провел неудачный поединок против Алькоркона, а Овьедо проиграл и опустился в зону вылета. Реакция на игру голкипера сборной Украины – в материале "Футбол 24".

Овьедо провел очередной неубедительный поединок – в 28-м туре Сегунды Андрей Лунин и Ко уступили Алькоркону. Голкипер сборной Украины уже привычно вышел с первых минут, но еще до перерыва дважды вынимал мяч из сетки собственных ворот. Стоичков оформил дубль, а второй гол был забит после не слишком удачной игры именно Лунина. Андрей пошел на мяч, но не успел и сбил оппонента, а после вмешательства VAR рефери назначил пенальти, который украинец парировать не сумел. 4 сейвы украинца в течение поединка не перечеркнули досадную ошибку. В конце концов, матч завершился поражением Овьедо 1:2 – команда Лунина после поединков конкурентов опустилась в зону вылета.

Неудачное выступление Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Алькоркон

И хотя статистические порталы просто уничтожили украинца, поставив крайне низкие оценки, не все испанские СМИ были столь же категоричны. Отдельные издания вообще назвали Лунина одним из лучших в составе Овьедо даже несмотря на серьезную ошибку, которая стоила команде очков.

В частности, Eldesmarque поставил Андрею приличную "шестерку" – высшей оценки не получил ни один партнер украинца. "Перед вторым голом совершил классный сейв, а вот в моменте с пенальти откровенно опоздал и сбил Стоичкова". Что ж, очевидно.

La Voz de Asturias тоже считает Лунина одним из лучших в составе Овьедо, но одновременно признает, что украинский вратарь мог сыграть и надежнее. "В некоторых эпизодах выглядел не слишком уверенно, неубедительно действовал на выходах. Вряд ли он мог спасти при первом пропущенном мяче, а в моменте с пенальти сыграл несколько медленно в собственной штрафной. После перерыва выглядел великолепно", – заключает издание, которое оценило игру Андрея "шестеркой". Такой же балл получили еще трое игроков Овьедо (Борха Санчес, Родри и Сауль). Лучшим признали Луисми – защитник получил "семерку".

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А вот Alcorconhoy игра Лунина не впечатлила – скромная "единичка". Правда, такой же балл получили еще шесть одноклубников украинца. Зато коллегу Андрея по аплуа – голкипера Алькоркона Дани Хименеса – оценили "тройкой", что оказалось абсолютно лучшим баллом на две команды вместе с автором дубля Стоичковым. Именно оппонент Лунина, по мнению издания, стал лучшим игроком поединка – он удостоился почетного эпитета "супергероя". Дани Хименес сыграл решающую роль в "золотых" трех очкам Алькоркона, нейтрализовав практически все атакующие потуги Овьедо.

К слову, La Voz de Asturias запустил опрос на предмет целесообразности пребывания Хавьера Росады на посту главного тренера Овьедо. Журналисты называют игру команды под руководством 37-летнего испанца "трусливой" и отмечают отсутствие существенных улучшений с момента назначения тренера. Росада принял первую команду Овьедо в сентябре 2019-го – на тот момент астурийцы после 5-ти туров чемпионата набрали одно очко и замыкали турнирную таблицу. Под руководством нового тренера команда добыла 28 пунктов в 23-х матчах – 1,17 баллов за игру. По мнению издания, такие показатели не гарантируют Овьедо место в Сегунде на следующий сезон, а вылет в третий дивизион станет для клуба настоящей катастрофой. Именно Хавьер Росада, по мнению издания, является главным виновником неудачной серии.

Пока что 37-летний наставник все еще сохраняет поддержку руководства клуба, но все может кардинально измениться уже через неделю. Недавний пример Альбасете не даст соврать. Безусловно, риск, что Лунин совсем скоро получит нового тренера, существует. По крайней мере, подавляющее большинство фанатов снова хотят перемен. Промежуточные результаты голосования – ниже.

А вот мысли фанатов в соцсетях разделились – кто-то положительно отметил игру украинского вратаря, а другие откровенно критиковали Лунина – прежде всего, за эпизод с 11-метровым.

"Рефери дает пенальти в пользу Алькоркона, хотя форвард был впереди. Я ничего не понимаю. Лунин – ужасный".

El árbitro le da un penal al Alcorcón en la que el delantero estaba adelantado, no entiendo nada, horrible Lunin. — Barça Glories (@FCBGlories) February 15, 2020 "Это потерянные часы Лунина". it’s missing lunin hours. — H. (@bluesaaturn) February 15, 2020 "Лунин не успел к мячу и спиной сбил Стоичкова. Это четкое наказание, нет никаких сомнений". Lunin llega tarde al balón y derriba a Stoichkov con la espalda. Es penalti claro, ahí si que no hay duda. Lo único que había que revisar realmente era si había fuera de juego previo. — Toni (@Antonio60998124) February 15, 2020 "Лунин сыграл за Овьедо 6 матчей, в которых пропустил 8 голов. 4 из них – с пенальти, все они были сомнительными. Впрочем, это не оправдание для ужасного первого тайма". Desde que Lunin es portero del Oviedo ha jugado 6 partidos en los que ha encajado 8 goles, 4 de ellos de penalti. Todos ellos discutibles. Con intervenciones del VAR para echarse las manos a la cabeza. De todos modos, no es excusa para la horrible primera parte que hemos hecho‍♂️ — Cristian Padilla (@Kristian1989) February 15, 2020

"Единственное, что я прошу на следующий год – оставить Лунина, Луисми, Болано, Борху, Техеро, Ньето. Другие могут уйти н***р", – некоторые поклонники Овьедо хотят видеть украинского голкипера в команде и в следующем сезоне. Интересно, что на это скажет Реал?

Yo lo único que pido para el próximo año es que :



- Lunin se quede.

- Luismi se quede.

- BOLAÑO se quede.

- Borja se quede.

- Tejera se quede.

- Nieto se quede.



Los demás se pueden ir a tomar por el culo. — C O T E (@AbelCotelo) February 15, 2020

К слову, следующий матч станет одним из ключевых для Овьедо с точки зрения сохранения прописки в Сегунде. 23 февраля астурийцы поедут к непосредственному конкуренту – Луго, у которого тоже 29 очков. Безусловно, Андрея Лунина и его одноклубников ожидает тяжелая битва "за жизнь" против команды Василия Кравца, к которой они подходят далеко не в лучшем настроении. В 9-ти последних поединках чемпионата Овьедо выиграл лишь однажды...

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