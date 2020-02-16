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Форвард Бетіса ледь не травмував тренера суперників – відео брутального порушення на червону картку

16 лютого 20:51 698 Читать на русском
Форвард Бетіса ледь не травмував тренера суперників – відео брутального порушення на червону картку
Борха Іглесіас / офіційний сайт Ла Ліги

Форвард Бетіса Борха Іглесіас запам'ятався грубою поведінкою в матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса.

 
Борха Іглесіас 90+3’
90+3’ Борха Іглесіас

Борха Іглесіас вирішив поквапити помічника тренера Леганеса під час поєдинку, але вийшло досить грубо.

Кравець переможним асистом допоміг Луго здолати Фуенлабраду, Альбасете без Зозулі втратив перемогу над Мірандесом

Форвард вирвав м'яч з рук та штовхнув фахівця, який збирався повернути сферу гравцю. Тренер влетів головою в піддашок лавки для запасних. Одразу розпочалась сутичка між Іглесіасом та представниками Леганеса, а суддя показав грубіяну заслужену червону картку.

Додамо, що команди так і не виявили сильнішого – Леганес та Бетіс розписали безгольову нічию

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Відеоновини Іспанія Бетіс Бетіс Леганес Леганес Борха Іглесіас Борха Іглесіас Леганес - Бетіс
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