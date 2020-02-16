Форвард Бетіса ледь не травмував тренера суперників – відео брутального порушення на червону картку

Форвард Бетіса Борха Іглесіас запам'ятався грубою поведінкою в матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Леганеса.

Борха Іглесіас вирішив поквапити помічника тренера Леганеса під час поєдинку, але вийшло досить грубо.

Кравець переможним асистом допоміг Луго здолати Фуенлабраду, Альбасете без Зозулі втратив перемогу над Мірандесом

Форвард вирвав м'яч з рук та штовхнув фахівця, який збирався повернути сферу гравцю. Тренер влетів головою в піддашок лавки для запасних. Одразу розпочалась сутичка між Іглесіасом та представниками Леганеса, а суддя показав грубіяну заслужену червону картку.

Додамо, що команди так і не виявили сильнішого – Леганес та Бетіс розписали безгольову нічию

"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо.