Испанский клуб проигнорировал просьбу не вести дела представителями страны-террористки, купив хавбека московского Динамо за 15 миллионов евро. Это событие сделало вирусным видео, снятое еще зимой. На нем главный тренер Барселоны Хави Эрнандес обратился к Захаряну: "Привет, Арсен! Надеюсь, как-нибудь увидеть тебя в Барселоне".

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Российские СМИ решили выяснить, насколько серьезными были намерения специалиста. На этот запрос пресс-служба Барселоны ответила следующее: "Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону, посетить тренировки и все. Не больше".

Словом, каталонцы подтвердили, что были бы рады видеть у себя прославляющего оккупантов игрока. Пусть просто как гостя. Впрочем, по слухам, Барселона год назад будто бы хотела купить Захаряна, но не нашла денег на этот трансфер.