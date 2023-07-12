Форвард сборной Бразилии и Атлетико Паранаэнсе Витор Роке продолжит свою карьеру в Барселоне. Правда, чуть позже.

В своих соцсетях и на официальном сайте каталонцы подтвердили переход 18-летнего бразильского нападающего. Витор Роке подпишет соглашение до 2031 года, но присоединится к чемпионам Испании только следующим летом.

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Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят Атлетико Паранаэнсе за игрока 30 миллионов евро, а также предусмотрены бонусы в размере 31 млн. "Блаугранас" удалось растянуть срок выплат суммы трансфера на 4 года. Договором предусмотрена и клаусула. Клуб, который захочет приобрести бразильца, будет вынужден выложить 500 миллионов евро.

Витор Роке сыграл за Атлетико Паранаэнсе в 66 матчах. В активе игрока 22 гола и девять результативных передач. Он стал третьим новичком Барсы в текущее окно. Ранее "сине-гранатовые" подписали Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса на правах свободных агентов.

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