"Я знаю Рафу Юсте и знаю, какой он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Он подберет правильные слова. Кроме того, больше ничего нет, насколько я знаю, больше ничего нет.

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Конечно, для всей Барселоны было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если стороны намерены, то соглашение в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе этого хотят, и только время покажет, что получится в результате", – цитирует Пике. Mundo Deportivo.

Напомним, что в прессе активно возникают слухи о возвращении Лео Месси в Барселону. Аргентинец не давал публичных комментариев по поводу своего будущего. Недавно вице-президент "сине-гранатовых" Рафаэль Юсте заявил, что в клубе действительно надеются вернуть звезду.

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