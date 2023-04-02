Легенда Барселоны Жерар Пике не отказывается от того, что на заре карьеры имел определенные проблемы с дисциплиной.

"У нас были отличные отношения с Гвардиолой, хотя в его последний сезон были определенные недоразумения. Каждый раз в канун Нового года я был в Пучсерде. Там было холодно, а я всегда носил одежду с короткими рукавами. У меня была ангина 2 января каждый год.

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Гвардиола увидел фото – снег, а я в короткой футболке… Он оштрафовал меня на 12 тысяч евро и заставил оплатить обед всей команде. Затем Пеп не включил меня в заявку на игру с Тенерифе, хотя я пригласил своих родителей посмотреть.

Когда мне было 22 года, я тусовался чаще, чем восходило солнце. Каждый день. Впрочем, мы выигрывали все. Я не выбирался никуда только накануне и в день матча. Карлес Пуйоль был в клубе 11 лет и вообще никуда не ходил. Потом два-три раза сходил куда-то, и поползли слухи, что он облажался. Больше он нигде не ходил", – приводит слова Пике Marca.

Напомним, легенда Барселоны неожиданно принял решение завершить карьеру посреди нынешнего сезона, когда ему было 35.

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