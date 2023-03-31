Барселона больше не скрывает желания вернуть Лионеля Месси в Каталонию. Видеть 35-летнего аргентинца в команде Хави – приоритет "сине-гранатовых" на межсезонье. Даже препятствие в виде большой зарплаты форварда и потенциальных проблем с его регистрацией не останавливают Барсу. Об этом сообщил вице-президент "кулес" Рафаэль Юсте.

Месси готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

"Я должен сказать "да" всему, что связано с Лео. Месси и его семья знают, как я его люблю. Я участвовал в переговорах два года назад, которые не завершились успехом. Эта заноза до сих пор у меня внутри.

Я бы хотел, чтобы Месси вернулся. Думаю, что фанаты тоже, ведь прекрасные истории в жизни должны иметь счастливый конец. И мы влюблены в Месси, и я думаю, что Месси влюблен в Барсу-клуб и Барселону-город.

Матеу Алемани и Жорди Кройф через два месяца должны представить Хавьеру Тебасу план деятельности и доходов клуба. И если все условия будут созданы, возможность трансфера появится. Президент разговаривал с отцом Лео, у них хорошие отношения.

Я не хочу, чтобы ПСЖ воспринимал это, как атаку на них. Это совсем не так. Если все сложится, будет здорово, ведь судьба заставляет вас вернуться туда, куда вы должны вернуться. Если бы мы смогли создать все условия и вернуть Лео в Барселону, это было бы идеальным окончанием очень счастливой истории", – цитирует Юсте. AS.

Напомним, Месси покинул Барселону летом 2021-го, поскольку клуб не сумел вписать его зарплату в рамки финансового фейр-плей Ла Лиги. Четырехкратный победитель ЛЧ и чемпион мира-2022 подписал контракт с ПСЖ, который истекает 30 июня. Еще несколько месяцев назад пролонгация сделки считалась формальностью, но сейчас все идет к тому, что Месси продолжит карьеру в другом клубе.

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