"Я знаю Рафу Юсте та знаю, який він. Він дуже хороша людина, і він завжди скаже вам те, що ви хочете почути. Він підбере правильні слова. Крім того, більше нічого немає, наскільки я знаю, більше нічого немає.

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Звичайно, для всієї Барселони було б неймовірно, якби Лео повернувся, але настає момент, коли таке форсування ситуації може бути навіть контрпродуктивним. Я пустив би це на самоплив, щоб це сталося природно. Якщо сторони мають намір, то угоду у футбольному світі завжди можна буде укласти, поки обидві цього хочуть, і лише час покаже, що вийде в результаті", – цитує Піке Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що в пресі активно виникають чутки щодо повернення Лео Мессі в Барселону. Аргентинець не давав публічних коментарів стосовно свого майбутнього. Нещодавно віце-президент "синьо-гранатових" Рафаель Юсте заявив, що у клубі дійсно сподіваються повернути зірку.

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