Лига Серии А утвердила новую формулу Суперкубка Италии, в котором с 2024 года будут участвовать четыре команды.

В Италии решили переформатировать Суперкубок Италии по примеру испанской модели. С 2024 года в розыгрыше турнира будут участвовать четыре команды. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Если ранее в Суперкубке участвовали чемпион и обладатель Кубка, то с 2024 года в турнире путёвки в турнир также получат вице-чемпион и финалист Кубка. Таким образом, Лига Серии А переняла испанскую модель розыгрыша турнира.

Действующим обладателем трофея является Интер. В январе он одолел Милан в Саудовской Аравии со счётом 3:0.

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