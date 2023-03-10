Специя и Интер определяли сильнейшего в 26-м туре Серии А (2:1). Счет и обзор матча чемпионата Италии – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Виктора Коваленко не побеждала в чемпионате почти два месяца и засела прямо над зоной вылета. Последний раз Специя набирала три очка еще 15 января в матче с Торино. После этого в семи турах лигурийцы лишь трижды сыграли вничью, проиграв 4 поединка.

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Впрочем, прервать неудачную серию Специи сегодня было непросто. На Стадио Альберто Аикко пожаловал миланский Интер, который занимает второе место в турнирной таблице. О преследовании Наполи можно забыть – на момент начала игры "нерадзурри" отставали от лидера на 15 очков. Более приземленная задача для команды Симоне Индзаги – финиш в топ-4, ведь на три путевки в ЛЧ претендуют сразу 5 клубов (и это без учета Ювентуса, который скатился в середину таблицы после снятия 15-ти очков, но все еще подает признаки жизни).

Украинский полузащитник Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных. У Интера отдых получили Чалханоглу, Онана, Джеко и Димарко – Симоне Индзаги решил поберечь указанную четверку перед ответным матчем 1/8 ЛЧ против Порту.

Интер в первом тайме был ближе к голу, но Дронговски несколько раз спасал Специю от пропущенного мяча. Главным стал сейв на 14-й минуте – польский вратарь парировал пенальти от Лаутаро! "Нерадзурри" получили право на 11-метровый за фол Кальдары против Д'Амброзио, но чемпион мира не сумел пробить голкипера.

Лаутаро имел еще моменты, но Дронговски снова был на высоте. Был свой шанс и у Специи – после авантюрного удара Агудело Хандановича подстраховала перекладина. В итоге, без голов до перерыва.

А вот на старте второго тайма Лаутаро все же пробил Дронговски, но все испортил залезший в офсайд Лукаку. Через несколько минут счет открыла Специя – вышедший после перерыва Даниэль Мальдини поразил дальний угол ворот Хандановича!

На 67-й минуте вышел и Виктор Коваленко, а на 83-й Интер заработал право на второй пенальти. Лукаку развел Дронговски и мяч по разным углам – 1:1.

Правда, тут же свое слово сказал Виктор Коваленко. Украинец упал в штрафной после контакта с Дюмфрисом – 11-метровый, который реализовал Нзола. 2:1 – сенсационная победа Специи отдалила команду от зоны вылета. Интер провел неудачную репетицию перед ЛЧ и рискует потерять второе место в чемпионате.