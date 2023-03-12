В воскресенье в 26-м туре Серии А состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 26-й тур

Лечче – Торино – 0:2

Голы: Синго, 20, Санабрия, 23

Удаления: Барони, 33 (тренер Лечче) – Юрич, 33 (тренер Торино)

Верона – Монца – 1:1

Голы: Верди, 51 – Сенси, 55

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Мандрагора, 27, Кабрал, 50

Рома – Сассуоло – начало матча в 19:00

Роскошный гол Хвичи в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 2:0

Лечче, которому сегодня исполнилось 115 лет, принимал у себя дома Торино. Праздничный день не удался – Синго и Санабрия за 3 минуты оформили комфортное преимущество. Концовка тайма получилась нервной: 6 желтых карточек и удаления наставников команд – Марко Бароне и Ивана Юрича. После перерыва Лечче не смог хоть чем-то ответить, поэтому Торино довел игру до победы. Таким образом, туринцы набрали 37 очков поднявшись на седьмое место, а Лечче с 27 пунктами остался пятнадцатым.

Верона расписала боевую ничью с Монцой. Команды не смогли забить в первом тайме, а после перерыва в течение четырех минут обменялись голами. Вскоре Капрари даже удвоил преимущество гостей, но VAR зафиксировал офсайд. Верона продолжает прозябать на дне турнирной таблицы, а Монца идет двенадцатой.

Кремонезе на своем поле уступил Фиорентине. "Фиалки" после победы над Сивасспором в 1/8 финала Лиги конференций продолжили победное шествие в Серии А. Гости забили по голу в каждом из таймов и поднялись на одиннадцатую строчку, Кремонезе – последняя.

Наполи уверенно одолел Аталанту и оторвался от Интера уже на 18 очков, Лацио упустил шанс подняться на второе место