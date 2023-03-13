Ліга Серії А затвердила нову формулу Суперкубка Італії, в якому з 2024 року братимуть участь чотири команди.

В Італії вирішили переформатувати Суперкубок Італії за прикладом іспанської моделі. З 2024 року в розіграші турніру братимуть участь чотири команди. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію

Якщо раніше в Суперкубку брали участь чемпіон і володар Кубка, то з 2024 року в турнірі путівки в турнір також отримають віце-чемпіон і фіналіст Кубка. Таким чином, Ліга Серії А перейняла іспанську модель розіграшу турніру.

Чинним володарем трофея є Інтер. У січні він здолав Мілан у Саудівській Аравії з рахунком 3:0.

Ювентус здобув видовищну перемогу над Сампдорією у матчі з 6 голами, Рома в божевільній перестрілці поступилася Сассуоло