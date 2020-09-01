Тренерский дебют экс-форварда сборной Уругвая, Атлетико и Манчестер Юнайтед Диего Форлана получился довольно неудачным.

Пеньяроль на своем официальном сайте объявил об увольнении 41-летнего специалиста с поста главного тренера.

Барселона усилила тренерский штаб экс-помощником Райкарда

Форлан возглавил родной клуб в декабре 2019-го, но не смог улучшить игру команды. Вице-чемпионы страны добыли всего 12 очков в стартовых 9 турах уругвайской Примеры и застряли в середине таблицы. Дела в Копа Либертадорес также состоят средне – одна победа и одно поражение в группе.

Добавим, что Пеньяроль стал первым опытом Диего Форлана в самостоятельной тренерской карьере.

Его убили за велосипед: Дмитрий Джулай – о гениальном Тринче