Пеньяроль на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 41-річного фахівця з посади головного тренера.

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Форлан очолив рідний клуб у грудні 2019-го, але не зміг покращити гру команди. Віце-чемпіони країни здобули всього 12 очок у стартових 9 турах уругвайської Прімери і застрягли в середині таблиці. Справи в Копа Лібертадорес також складаються посередньо – одна перемога та одна поразка в групі.

Додамо, що Пеньяроль став першим досвідом Дієго Форлана у самостійній тренерській кар'єрі.

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