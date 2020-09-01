Форлан звільнений з посади головного тренера Пеньяроля – легендарний нападник не протримався і року
Тренерський дебют екс-форварда збірної Уругваю, Атлетіко та Манчестер Юнайтед Дієго Форлана вийшов доволі невдалим.
Пеньяроль на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 41-річного фахівця з посади головного тренера.
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Форлан очолив рідний клуб у грудні 2019-го, але не зміг покращити гру команди. Віце-чемпіони країни здобули всього 12 очок у стартових 9 турах уругвайської Прімери і застрягли в середині таблиці. Справи в Копа Лібертадорес також складаються посередньо – одна перемога та одна поразка в групі.
Додамо, що Пеньяроль став першим досвідом Дієго Форлана у самостійній тренерській кар'єрі.
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