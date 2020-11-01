В дом главного тренера римской Ромы Паулу Фонсеки ворвались грабители и унесли с собой ценные вещи.

Инцидент произошел еще в четверг, 30 октября, когда португалец вместе с командой находился на Стадио Олимпико, где Рома проводила матч Лиги Европы против софийского ЦСКА (0:0).

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По информации RomaToday, Фонсека только 31 октября обнаружил кражу и заявил в полицию. Отмечается, что грабители украли трое часов Rolex, общая стоимость которых достигает 100 000 евро.

Известно, что в момент ограбления жена Паулу ходила по магазинам, а воры проникли на территорию дома в Монтеверде, повредив забор со стороны сада. В дом попали через окно. На месте преступления не было обнаружено ни следов, ни отпечатков пальцев. Полиция продолжает проверку.

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