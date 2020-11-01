"Без комментариев. Я не говорю о людях, которые здесь с нами не работают", – цитирует Фонсеку tuttomercatoweb.

Палкин прокомментировал интерес Ромы к главному скауту Шахтера

Накануне в СМИ появилась информация о желании римлян переманить руководителя скаутского отдела Шахтера Жозе Боту в столицу Италии. "Волки" якобы даже успели провести с ним две встречи (в Швейцарии и Англии) и планируют третью, на которой надеются окончательно убедить Боту перебраться в Рому.

Добавим, что Фонсека успел поработать с Боту в Шахтере. Жозе перебрался в донецкий клуб летом 2018-го после 10 лет работы в Бенфике. Паулу покинул "горняков" через год – летом 2019-го Фонсека возглавил Рому.

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