У будинок головного тренера римської Роми Паулу Фонсеки вдерлися грабіжники і забрали із собою цінні речі.

Інцидент трапився ще в четвер, 30 жовтня, коли португалець разом з командою перебував на Стадіо Олімпіко, де Рома проводила матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА (0:0).

Фонсека відреагував на чутки про перехід у Рому головного скаута Шахтаря

За інформацією RomaToday, Фонсека лише 31 жовтня виявив крадіжку і заявив у поліцію. Зазначається, що грабіжники поцупили три годинники Rolex, загальна вартість яких сягає 100 тисяч євро.

Наразі відомо, що в момент пограбування дружина Пауло ходила по магазинах, а злодії проникли на територію будинку в Монтеверде, пошкодивши загорожу з боку саду. У дім потрапили через вікно. На місці злочину не було виявлено ні слідів, ні відбитків пальців. Поліція продовжує перевірку.

Динамо він забивав, головорізи із Більбао і три шокуючі трагедії: призовий кросворд від головного редактора