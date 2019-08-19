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"Фонсеку интересовала только победа в чемпионате", – Луческу недоволен методами работы португальца в Шахтере

12:39 222 Читати українською
"Фонсеку интересовала только победа в чемпионате", – Луческу недоволен методами работы португальца в Шахтере
Мирча Луческу / фото из соцсетей

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу в интервью ПроФутболу рассказал о том, что ему не нравилось в работе другого экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки.

"Проблема в том, что три года Шахтер не вводил в состав молодых игроков. Вообще. Фонсеку интересовала только победа в чемпионате, но когда ты хочешь иметь команду на будущее, тебе нужно рисковать и менять игроков. 4-5 человек нужно менять и наигрывать молодых футболистов. Если ты так не делаешь, как тогда дождаться их роста?

Луческу: Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10 – так нельзя

Хочешь только результат? Стал постоянно одних и тех же 12 игроков, тогда у тебя будет результат, но вскоре начнутся проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, поэтому мы и приняли решение отпустить Чигринского в Барселону. Ярослав уже был готов играть.

Сейчас тот самый этап развития у Матвиенко, Борячук сыграл много, но Фонсека их не использовал, доверяя 12-14 игрокам. Хорошим, опытным игрокам, они давали результат, выигрывали чемпионат. Но когда ты работаешь в команде, ты должен отвечать не только за результат, но и за будущее", – сказал Луческу.

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Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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