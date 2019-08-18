Селезнев: Лучшие годы карьеры провел в Шахтере Луческу

Бывший нападающий Шахтера Евгений Селезнев поделился своим мнением о своем экс-наставнике Мирче Луческу.

"Луческу не тот тренер, который хочет работать с большими промежутками времени и не тот, кто будет иметь успех в короткие сроки. Именно поэтому он не сделал что-то выдающееся во главе сборной Турции.

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Луческу, безусловно, добьется успеха на клубном уровне. Лучшие годы моей карьеры были проведены с ним в Шахтере", – передает слова Селезнева Ajansspor.

Напомним, Евгений Селезнев выступал под руководством Мирчи Луческу в 2011-2012 годах. В мае 2016 румын покинул донецкую команду, а нападающий наоборот, вернулся к "горнякам".

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