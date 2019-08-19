"Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті", – Луческу незадоволений методами роботи португальця в Шахтарі

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу в інтерв'ю ПроФутболу розповів про те, що йому не подобалося в роботі іншого екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки.

"Проблема в тому, що три роки Шахтар не вводив до складу молодих гравців. Взагалі. Фонсеку цікавила тільки перемога в чемпіонаті, але коли ти хочеш мати команду на майбутнє, тобі потрібно ризикувати і змінювати гравців. 4-5 людей потрібно міняти і награвати молодих футболістів. Якщо ти так не робиш, як тоді дочекатися їх зростання?

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Хочеш тільки результат? Став постійно одних й тих ж 12 гравців, тоді у тебе буде результат, але незабаром почнуться проблеми. У мене Ракицький почав грати в 17 років, тому ми і прийняли рішення відпустити Чигринського в Барселону. Ярослав уже був готовий грати.

Зараз той самий етап розвитку у Матвієнко, Борячук зіграв багато, але Фонсека їх не використав, довіряючи 12-14 гравцям. Гарним, досвідченим гравцям, вони давали результат, вигравали чемпіонат. Але коли ти працюєш в команді, ти повинен відповідати не тільки за результат, а й за майбутнє", – сказав Луческу.

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