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Луческу: Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10 – так нельзя

09:16 241 Читати українською
Луческу: Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10 – так нельзя
Мирча Луческу / фото из соцсетей

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу оценил нынешний уровень чемпионата Украины.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Матч Динамо – Шахтер (1:2) стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах Шахтера в Лиге чемпионов – против Ромы и против Манчестер Сити. Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул Шахтер.

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Что увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я ожидал, что будет намного лучше. Я помню, как было, когда я ушел – Днепр, Металлист, хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу.

Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10. Так нельзя. Не выиграл – прочь, не выиграл – прочь. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему.

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Все тренеры Динамо, с которыми я играл, были хорошими. Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты", – сказал Луческу в эфире программы ПроФутбол.

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