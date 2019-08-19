Луческу: Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10 – так нельзя

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу оценил нынешний уровень чемпионата Украины.

"Матч Динамо – Шахтер (1:2) стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах Шахтера в Лиге чемпионов – против Ромы и против Манчестер Сити. Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул Шахтер.

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Что увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я ожидал, что будет намного лучше. Я помню, как было, когда я ушел – Днепр, Металлист, хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу.

Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10. Так нельзя. Не выиграл – прочь, не выиграл – прочь. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему.

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Все тренеры Динамо, с которыми я играл, были хорошими. Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты", – сказал Луческу в эфире программы ПроФутбол.