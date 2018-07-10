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Фонсека: Здорово, когда удается воспроизводить на поле все то, что мы наигрываем на тренировках

9 июля 23:25 22 Читати українською
Фонсека: Здорово, когда удается воспроизводить на поле все то, что мы наигрываем на тренировках
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу его подопечных над Витессом в контрольном поединке (4:1).

"Я очень доволен. Мы провели ротацию, и сегодня стартовый состав отличался от предыдущего. Ответ ребят на поле была положительный. Когда вся команда готова и сосредоточена, конечно, я доволен. Хороший матч и отличный результат.

Шахтар – Витесс – 4:1 – видео голов и обзор матча

Хорошо, когда удается воспроизводить на поле все то, что мы наигрываем на тренировках. В определенных аспектах команда добавляет, это заметно в матчах. Фланговые атаки с нашей мобильностью действительно позволяют создавать моменты. Если не можем пройти сквозь центр, то пытаемся действовать через края, если там закрыто, мы опять-таки имеем центр. Ребята прекрасно это понимают

Малышев? Макс снова нуждается в хирургической операции. Не знаю точного периода, однако он пропустит несколько месяцев. Малышев большой профессионал, преданный клуба и всегда полностью выкладывается в работе. Он не заслуживает переживать в жизни такое. Для него сейчас очень сложный период, вторая травма подряд. Очень обидно и грустно. Мы все поддерживаем Максима и надеемся, что он быстрее вернется, ведь его действительно не хватает", – цитирует португальца пресс-служба Шахтера.

Шахтер уверенно победил Витесс

Товарищеские матчи

Шахтер - Витесс: Понедельник 09 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Витесс
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