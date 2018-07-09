Фонсека: Добре, коли вдається відтворювати на полі все те, що ми награємо на тренуваннях

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу його підопічних над Вітессом у контрольному поєдинку (4:1).

"Я дуже задоволений. Ми здійснили ротацію, і сьогодні стартовий склад відрізнявся від попереднього. Відповідь хлопців на полі була позитивною. Коли вся команда готова й зосереджена, звичайно, я задоволений. Гарний матч та відмінний результат.

Шахтар – Вітесс – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Добре, коли вдається відтворювати на полі все те, що ми награємо на тренуваннях. У певних аспектах команда додає, це помітно в матчах. Флангові атаки з нашою мобільністю справді дозволяють створювати моменти. Якщо не можемо пройти крізь центр, то намагаємось діяти через краї, якщо там закрито, ми знов-таки маємо центр. Хлопці чудово це розуміють

Малишев? Макс знову потребує хірургічної операції. Не знаю точного періоду, однак він пропустить кілька місяців. Малишев великий професіонал, відданий клубу й завжди цілковито викладається в роботі. Він не заслуговує переживати в житті таке. Для нього зараз надзвичайно складний період, друга травма поспіль. Дуже прикро і сумно. Ми всі підтримуємо Максима та сподіваємось, що він якнайшвидше повернеться, адже його справді бракує", – цитує португальця прес-служба Шахтаря.

Шахтар впевнено переміг Вітесс