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Шахтар – Витесс – 4:1 – видео голов и обзор матча

22:20 30 Читати українською
Шахтар – Витесс – 4:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Витесс / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в спарринге разгромил нидерландский Витесс. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Контрольный поединок

Шахтер – Витесс – 4:1

Голы: Степаненко, 31, Бутко, 57, Коваленко, 72, Мораес, 82 – Беренс, 89

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи

Шахтер - Витесс: Понедельник 09 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Витесс
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Шахтер - Витесс Шахтер Шахтер Витесс Витесс Межсезонные сборы Видеоновости Товарищеские матчи
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