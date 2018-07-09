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Шахтар впевнено переміг Вітесс

21:22 311 Читать на русском
Шахтар впевнено переміг Вітесс
Шахтар продовжує підготовку до нового сезону

Донецький Шахтар не залишив шансів Вітессу у контрольному поєдинку в рамках підготовки до нового сезону.

"Гірники" зіграли контрольний поєдинок на зборах в рамках підготовки до наступного сезону.

"Помаранчево-чорні" розгромили нідерландський Вітесс – 4:1.

Дебютний гол у поєдинку забив Тарас Степаненко, подвоїв перевагу Шахтаря на 57 хвилині Богдан Бутко.

Вже через 15 хвилин влучний постріл Віктора Коваленко розпочав розгром підопічних Слуцького. На 82 хвилині матчу новачок Шахтаря Жуніор Мораєс не залишив шансів голкіперу.

Нідерландці спромоглись забити гол престижу. На 89 хвилині відзначився Беренс. В підсумку – 4:1 впевнена перемога "гірників".

Контрольньний матч:

Шахтар – Вітесс 4:1

Голи: Степаненко, 31, Бутко, 57, Коваленко, 72, Мораєс, 82 – Беренс, 89.

Товариські матчі

Шахтар - Вітесс: Понеділок 09 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
4 : 1
Вітесс
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Шахтар - Вітесс
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