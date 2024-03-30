Лига 1, 27 тур

Лилль – Ланс – 2:1

Голы: Жегрова, 9, 60 – Ваи, 78

На этот раз "дерби Севера" имело огромное значение не только для истории, но и для турнирной таблицы. Обе команды претендуют на зону ЛЧ, и Лилль имел всего одно очко преимущества над Лансом.

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Трибуны устроили яркий перфоманс, а на поле сверкал Эдон Жегрова. Вингер Лилля оформил по голу в дебюте каждого из таймов. Недаром 24-летнего косовара связывают с топ-клубами Европы. Ланс под занавес встречи один мяч отквитал, но все же был вынужден мириться с поражением.

Лилль оторвался от соседей и заскочил на третью строчку. "Доги" вернули себе звание лучшей домашней команды Лиги 1, опередив ПСЖ и Марсель. Подопечные Паулу Фонсеки набрали 30 очков в 13 турах на своей арене, а последнее и пока единственное поражение пережили аж в сентябре от Реймса.

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