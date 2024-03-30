Ліга 1, 27 тур

Лілль – Ланс – 2:1

Голи: Жегрова, 9, 60 – Ваї, 78

Цього разу "дербі Півночі" мало величезне значення не тільки для історії, а й для турнірної таблиці. Обидві команди претендують на зону ЛЧ, і Лілль мав усього одне очко переваги над Лансом.

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Трибуни влаштували яскравий перфоманс, а на полі виблискував Едон Жегрова. Вінгер Лілля оформив по голу в дебюті кожного з таймів. Недарма 24-річного косовара пов'язують з топ-клубами Європи. Ланс під завісу зустрічі один м'яч відквитав, але все ж був змушений миритися з поразкою.

Лілль відірвався від сусідів і заскочив на третю сходинку. "Доги" повернули собі звання найкращої домашньої команди Ліги 1, випередивши ПСЖ та Марсель. Підопічні Паулу Фонсеки набрали 30 очок у 13 турах на власній арені, а останню і наразі єдину поразку пережили аж у вересні від Реймса.

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