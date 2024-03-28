Действующее соглашение 51-летнего португальца с “догами” заканчивается летом 2024 года. Между руководством Лилля и Паулу Фонсекой есть диалог о продлении контракта, впрочем, тренер хотел ба амбициозный проект с большими финансовыми возможностями.

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Как информирует L'Équipe, португалец не убежден в том, что пролонгация соглашения с Лиллем состоится. На Фонсеку претендует Лион, который хотел бы в следующем сезоне работать с более опытным тренером, чем Пьер Саж. Португалец есть также в шорт-листе Марселя, который выбил Шахтер из Лиги Европы по итогам двух матчей (5:3). Жан-Луи Гассе, наставник провансальцев, проработает с клубом лишь до конца сезона, поэтому руководство клуба уже активно ищет нового тренера, а результаты Фонсеки и его знание Лиги 1 привлекают Марсель.

Напомним, Фонсека работал с Шахтером с 2016 по 2019 годы. Португалец с "горняками" трижды завоевывал титул чемпиона Украины.

Сейчас Лилль под руководством Фонсеки находится на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1 с 43 баллами. В 1/4 Лиги конференций "доги" сыграют против Астон Виллы.

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