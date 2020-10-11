Главный тренер Интера Антонио Конте является самым высокооплачиваемым специалистом среди всех тренеров Серии А.

Малиновский не попал в топ-5 – рейтинг зарплат Аталанты

51-летний наставник соперника Шахтера по групповому раунду Лиги чемпионов зарабатывает в миланском клубе 12 млн евро в год, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По этому показателю он опережает главного тренера Ромы Паулу Фонсеку почти в пять раз – зарплата экс-наставника "горняков" составляет 2,5 млн евро. В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов Серии А вошел также тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини (2,2 млн евро).

В десятку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Италии попали также:

Симоне Индзаги (Лацио) – 2 млн евро,

Стефано Пиоли (Милан) – 2 млн евро,

Синиша Михайлович (Болонья) – 2 млн евро,

Андреа Пирло (Ювентус) – 1,8 млн евро,

Клаудио Раньери (Сампдория) – 1,8 млн евро,

Дженнаро Гаттузо (Наполи) – 1,5 млн евро,

Эусебио Ди Франческо (Кальяри) – 1,5 млн евро.

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