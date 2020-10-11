Фонсека второй по уровню зарплат в Серии А – экс-тренера Шахтера уступает лидеру в 5 раз
Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг зарплат всех тренеров местного элитного дивизиона.
Главный тренер Интера Антонио Конте является самым высокооплачиваемым специалистом среди всех тренеров Серии А.
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51-летний наставник соперника Шахтера по групповому раунду Лиги чемпионов зарабатывает в миланском клубе 12 млн евро в год, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По этому показателю он опережает главного тренера Ромы Паулу Фонсеку почти в пять раз – зарплата экс-наставника "горняков" составляет 2,5 млн евро. В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов Серии А вошел также тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини (2,2 млн евро).
В десятку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Италии попали также:
Симоне Индзаги (Лацио) – 2 млн евро,
Стефано Пиоли (Милан) – 2 млн евро,
Синиша Михайлович (Болонья) – 2 млн евро,
Андреа Пирло (Ювентус) – 1,8 млн евро,
Клаудио Раньери (Сампдория) – 1,8 млн евро,
Дженнаро Гаттузо (Наполи) – 1,5 млн евро,
Эусебио Ди Франческо (Кальяри) – 1,5 млн евро.
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