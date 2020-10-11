Головний тренер Інтера Антоніо Конте є найвисокооплачуванішим фахівцем серед усіх тренерів Серії А.

Маліновський не потрапив у топ-5 – рейтинг зарплат Аталанти

51-річний наставник суперника Шахтаря по груповому раунду Ліги чемпіонів заробляє в міланському клубі 12 млн євро на рік, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

За цим показником він випереджає головного тренера Роми Паулу Фонсека майже у п'ять разів – зарплата екс-наставника "гірників" становить 2,5 млн євро. У топ-3 найвисокооплачуваніших фахівців Серії А увійшов також керманич Аталанти Джан П'єро Гасперіні (2,2 млн євро).

У десятку найзаможніших тренерів чемпіонату Італії потрапили також:

Сімоне Індзагі (Лаціо) – 2 млн євро,

Стефано Піолі (Мілан) – 2 млн євро,

Сініша Міхайловіч (Болонья) – 2 млн євро,

Андреа Пірло (Ювентус) – 1,8 млн євро,

Клаудіо Раньєрі (Сампдорія) – 1,8 млн євро,

Дженнаро Гаттузо (Наполі) – 1,5 млн євро,

Еусебіо Ді Франческо (Кальярі) – 1,5 млн євро.

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