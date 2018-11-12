Фонсека: В матче против Ворсклы мы доминировали и могли забивать больше

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча против Ворсклы в 15 туре УПЛ.

"Отличный матч нашей команды, в котором мы доминировали все время. Было безопасно для нас, забили два и могли забивать больше. Сконцентрировано сыграли в обороне. Команда показала характер с первой минуты. Не просто победили, а победили хорошо.

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У нас на день больше было для восстановления, чем у Ворсклы. С командами, которые играют в Лиге Европы, нужно быть осторожными. Во всех лигах команды, которые играют в четверг, затем выступают в понедельник. Думаю, этот вопрос нужно отрегулировать.

Сейчас мы останемся с небольшим количеством игроков, потому что часть травмированных, а часть поедет в сборных. Будем готовиться с ними", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

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