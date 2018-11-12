Фонсека: В матчі проти Ворскли ми домінували і могли забивати більше

Наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу проти Ворскли в 15 турі УПЛ.

"Відмінний матч нашої команди, в якому ми домінували весь час. Було безпечно для нас, забили два і могли забивати більше. Сконцентровано зіграли в обороні. Команда показала характер з першої хвилини. Не просто перемогли, а перемогли добре.

Ворскла – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У нас на день більше було для відновлення, ніж у Ворскли. З командами, які грають в Лізі Європи, потрібно бути обережними. У всіх лігах команди, які грають в четвер, потім виступають в понеділок. Думаю, це питання потрібно відрегулювати.

Зараз ми залишимося з невеликою кількістю гравців, тому що частина травмованих, а частина поїде до збірних. Будемо готуватися з ними", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар спокійно переміг Ворсклу та зберіг відрив від Динамо