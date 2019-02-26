Фонсека уверен, что Мораес – пример для других

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека похвалил форварда Жуниора Мораеса после поединка с Александрией (2:0) в 19-м туре УПЛ.

"Да, у него было несколько моментов для гола. Но я хочу сказать о другом. Я всегда говорю, что Мораес работает и не устает в нашей команде.

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Если не ошибаюсь, он выбивает мяч у наших ворот, когда у Александрии очень опасный момент. Работа Мораеса не строится только в атаке. Это очень большой трудоголик. К сожалению, он не смог забить больше мячей, но он прекрасный пример командного игрока, который работает на команду", – рассказал Фонсека в эфире Футбол 1.

Отметим, что Жуниор Мораес забил второй мяч в ворота Александрии и закрепил свое лидерство в гонке бомбардиров УПЛ. У бразильца в активе уже 15 голов.

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