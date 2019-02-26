Фонсека впевнений, що Мораєс – приклад для інших

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека похвалив форварда Жуніора Мораєса після поєдинку з Олександрією (2:0) у 19-му турі УПЛ.

"Так, він мав кілька моментів для гола. Але я хочу сказати про інше. Я завжди кажу, що Мораєс працює і не втомлюється в нашій команді.

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Якщо не помиляюсь, він вибиває м'яч біля наших воріт, коли в Олександрії дуже небезпечний момент. Робота Мораєса не будується лише в атаці. Це дуже великий працеголік. На жаль, він не зміг забити більше м'ячів, але він чудовий приклад командного гравця, який працює на команду", – розповів Фонсека в ефірі Футбол 1.

Відзначимо, що Жуніор Мораєс забив другий м'яч у ворота Олександрії та закріпив власне лідерство в гонитві бомбардирів УПЛ. У бразильця в активі вже 15 голів.

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