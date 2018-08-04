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Фонсека зробив оригінальне зізнання щодо Хацкевича – хто кращий тренер

13:10 597 Читать на русском
Фонсека зробив оригінальне зізнання щодо Хацкевича – хто кращий тренер
Паулу Фонсека відзначив Олександра Хацкевича

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після третього поспіль програного матчу з Динамо сказав, що його візаві Олександр Хацкевич кращий наставник.

Португальський фахівець програв із Шахтарем уже 5-й матч білоруському керманичу. Фонсека перемагав Хацкевича лише двічі у кубкових турнірах. Про неприємну тенденцію в містера Паулу запитали в ефірі Профутбол.

Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці

"Це все тому, що тренер суперника кращий, ніж я. Це дуже просто. Він виграє, доводить, що він кращий. Не можу нічого більше сказати. У нього ідеальна стратегія, щоб вигравати в Шахтаря. Дуже багато обговорювалось це питання.

Він виграє, бо кращий, ніж тренер Шахтаря. Ні-ні, це не іронія. Він виграє, він кращий. Люди говорять про це. Можу привітати тренера Динамо", – сказав Фонсека.

Фонсека: Хацкевич відкинув м'яч, я сказав йому, що можна перемагати без цього

А як думаєте ви, хто кращий як тренер? Свій голос залишайте в опитуванні нижче.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Динамо - Шахтар Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар Шахтар Динамо Динамо Відеоновини Статті Головне Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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