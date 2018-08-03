Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича

Динамо и Шахтер встречались в рамках 3-го тура УПЛ 2018/19. Поединок завершился минимальной победой киевлян – единственный гол забил Беньямин Вербич.

Динамо и Шахтер встречались в матче 3-го тура УПЛ 2018/19 на киевском НСК Олимпийский. Обе команды в предыдущих двух турах набрали максимум очков, поэтому победа над главным конкурентом могла позволить стать единоличным лидером чемпионата.

Наставники обеих команд не удивили выбором исполнителей на игру. Александр Хацкевич выставил оптимальный на данный момент состав, тогда как Паулу Фонсека не мог рассчитывать на травмированных Дентиньо, Кривцова, Ордеца и Кайоде, которые даже не попали в заявку.

Динамо – Шахтер – 1:0 – онлайн-видеотрансляция матча 3-го тура УПЛ – как это было

Отметим выход в стартовом составе Шахтера Жуниора Мораеса, для которого матч против Динамо стал первым на НСК Олимпийский после его ухода из киевского клуба. К слову, все игроки киевлян снова проигнорировали бразильца, не пожав ему руку перед матчем.

У Динамо прогнозируемо не попал в заявку новичок Витор Буэно, который только вчера подписал контракт с киевским клубом. Другие летние новички – Че Че, Сидклей и Андриевский остались в запасе.

Матч активнее начал Шахтер. Уже на 2-й минуте Исмаили опасно простреливал в штрафную, однако защитники сумели выбить мяч. В первые минуты "горняки" тотально контролировали игру, закрыв "динамовцев" на их половине поля. Лишь ближе к 10-й минуте подопечные Хацкевича сумели отвести игру от своих ворот и создать первый острый момент. После подачи со штрафного Кадар сбросил мяч на Вербича, однако словенец головой пробил мимо ворот.

"Горняки" сразу же ответили сразу двумя выстрелами, которые, впрочем, были заблокированы защитниками Динамо. А вот следующий момент киевлян был по-настоящему голевым. После обрезки Алана Патрика Цыганков перехватил мяч и пробил с линии штрафной – Пятов уверенно нейтрализовал угрозу. Хавбек Динамо откровенно упустил свою возможность, ведь момент был действительно перспективным.

Через несколько минут Цыганков снова угрожал воротам Шахтера. После паса Вербича хавбек мог выйти один на один с Пятовым – голкипер снова выиграл дуэль. После этого игра несколько успокоилась и перешла преимущественно в центр поля. Лишь ближе к концу тайма Шахтер снова создал момент – Бойко перевел мяч на угловой после довольно опасного удара Тайсона. В итоге первая половина игры завершилась довольно закономерными нулями на табло НСК Олимпийский.

Старт второго тайма затянулся на несколько минут – сразу после свистка о возобновлении игры фанаты Динамо забросали поле стадиона туалетной бумагой, организовав флешмоб против ФФУ. После возобновления матча Цыганков мог выходить практически один на один с Пятовым, однако Исмаили ценой фола и желтой карточки отвел угрозу. Через несколько минут уже Пятов забрал мяч после удара Беседина.

На 64-й минуте зрители наконец-то увидели забитый гол. После подачи со штрафного в исполнении Цыганкова Вербич выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота. Не обошлось без ошибки Пятова, который пропустил далеко не самый сложный мяч.

Шахтер сразу активизировался. Удар Марлоса парировал Бойко. В следующем эпизоде ​​в штрафной упал Алан Патрик, однако Можаровский не отреагировал. К слову, сам эпизод был достаточно спорным, не исключено, что Морозюк действительно сбивал бразильца.

Шахтер сразу активизировался. Удар Марлоса парировал Бойко. В следующем эпизоде ​​в штрафной упал Алан Патрик, однако Можаровский не отреагировал. К слову, сам эпизод был достаточно противоречивым, не исключено, что Морозюк действительно сбивал бразильца. В последние минуты поединка подопечные Фонсеки владели инициативой и создали несколько полумоментов. Уже на последних минутах очень опасно пробивал Алан Патрик – в сантиметрах от стойки.

В итоге Динамо снова минимально обыграло дончан и стало единоличным лидером чемпионата. Александр Хацкевич снова обыгрывает Паулу Фонсеку – в личных встречах счет пока 5:2 в пользу белорусского специалиста.

УПЛ, 3 тур

Динамо – Шахтер – 1:0

Гол: Вербич, 64