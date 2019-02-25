Фонсека считает закономерной победу над Александрией

Наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился мыслями после победы своих подопечных над Александрией (2:0) в 19-м туре УПЛ.

"Мы начали с тяжелой игры. Александрия – отличная команда, проводит хороший сезон. Понимали, что будет тяжело играть. В то же время у нас было много хороших моментов в этой игре, могли забить еще 2-3 гола. Но у Александрии также было два момента. Результат полностью закономерен.

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Победа не была легкой. В первом тайме Александрия полностью закрылась в обороне, хорошо защищалась. Мы должны были иметь терпение, держать мяч, пока не вскроем оборону. Мы создали много интересного в атаке. Игра не была простой.

Было очень важно сегодня не пропустить. Кроме упомянутых моментов, команда хорошо сыграла в обороне. Важно, чтобы любая команда не пропускала. Да, есть моменты, в которых нужно добавлять, но оборона сегодня сыграла хорошо и не пропустила. В самом начале Кривцов получил желтую карточку и в дальнейшем был ограничен", – рассказал Фонсека в эфире Футбол 1.

Напомним, что "горняки" победили Александрию. Мячами отличились Марлос и Жуниор Мораес.

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