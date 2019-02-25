Фонсека вважає закономірною перемогу над Олександрією

Керманич донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився думками після перемоги своїх підопічних над Олександрією (2:0) у 19-му турі УПЛ.

"Ми розпочали з важкої гри. Олександрія – відмінна команда, проводить хороший сезон. Розуміли, що буде важко грати. У той же час у нас було багато хороших моментів у цій грі, могли забити ще 2-3 голи. Але в Олександрії також було два моменти. Результат повністю закономірний.

Шахтар – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Перемога не була легкою. У першому таймі Олександрія повністю закрилась в обороні, добре захищалась. Ми повинні були мати терпіння, тримати м'яч, поки не зламаємо оборону. Ми створили багато цікавого в атаці. Гра не була простою.

Було дуже важливо сьогодні не пропустити. Окрім згаданих моментів, команда добре зіграла в обороні. Важливо, щоб будь-яка команда не пропускала. Так, є моменти, в яких потрібно додавати, але оборона сьогодні зіграла добре та не пропустила. На самому початку Кривцов отримав жовту картку й надалі був обмеженим", – розповів Фонсека в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що "гірники" здолали Олександрію. М'ячами відзначилися Марлос і Жуніор Мораєс.

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