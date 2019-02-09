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Фонсека: Ракицкий сам решил покинуть Шахтер, это не было желанием клуба

11:11 86 Читати українською
Фонсека: Ракицкий сам решил покинуть Шахтер, это не было желанием клуба
Ярослав Ракицкий и Паулу Фонсека / фото из соцсетей

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал об обстоятельствах ухода из команды Ярослава Ракицкого.

Напомним, Ярослав Ракицкий покинул Шахтер и подписал контракт с Зенитом. Одной из причин такого решения защитника называли напряженные отношения с Паулу Фонсекой.

"Посмотрим, что Фонсека натренирует без Ракицкого, он хочет все разрушить", – Селезнев раскритиковал наставника Шахтера

"В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него и захотел попробовать себя в другом чемпионате. А я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам", – рассказал Фонсека в эфире телеканала "Футбол 1".

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