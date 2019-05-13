Фонсека признался, почему во время матчей Шахтера надевает пальто со стрекозами

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека рассказал о пальто со стрекозами, в котором он этой весной неизменно руководит командой.

"Это пальто мне подарила жена. Скажу честно: в течение сезона оно приносит мне определенную удачу. Поскольку мы – люди суеверные, я его ношу. Не могу сказать, сколько именно матчей, но было очень много игр.

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Я не знаю, как реагирует команда, лучше спросить у них. Но какой-то особой реакции у игроков я не видел. Конечно же, буду надевать его, пока не выиграем чемпионство.

Даже если на термометре будет +40, я буду в пальто. Узоры со стрекозами ничего особенно не означают, это был подарок от моей жены. Ей пальто понравилось, мне тоже. Я думаю, что все, что изменяет нашу жизнь – это маленькие детали. Этот элемент придает пальто шарма", – сказал португалец в эфире телеканала "Футбол 1".

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