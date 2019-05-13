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Фонсека зізнався, чому під час матчів Шахтаря одягає пальто з бабками

13 травня 19:58 783 Читать на русском
Фонсека зізнався, чому під час матчів Шахтаря одягає пальто з бабками
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека розповів про пальто з бабками, в якому він цієї весни незмінно керує командою.

"Це пальто мені подарувала дружина. Скажу чесно: протягом сезону воно приносить мені певну удачу. Оскільки ми – люди забобонні, я його ношу. Не можу сказати, скільки саме матчів, але було дуже багато ігор.

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Я не знаю, як реагує команда, краще запитати у них. Але якоїсь особливої ​​реакції у гравців я не бачив. Звичайно ж, буду одягати його, поки не виграємо чемпіонство.

Навіть якщо на термометрі буде +40, я буду у пальто. Візерунки з бабками нічого особливо не означають, це був подарунок від моєї дружини. Їй пальто сподобалося, мені теж. Я думаю, що все, що змінює наше життя – це маленькі деталі. Цей елемент додає пальто шарму", – сказав португалець в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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