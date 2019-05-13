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Фонсека – лучший тренер 28-го тура УПЛ

13 мая 17:04 14 Читати українською
Фонсека – лучший тренер 28-го тура УПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

УПЛ признала наставника Шахтера Паулу Фонсеку лучшим тренером 28-го тура.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте объявило имя лучшего тренера 21 тура УПЛ. Им стал наставник Шахтера Паулу Фонсека.

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Напомним, Шахтер дома минимально победил Александрию (2:1). За "горняков" отличились Давид Хочолава и Жуниор Мораес.

Таким образом, Шахтер набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая Динамо на 11 очков.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер - Александрия
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