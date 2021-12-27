Ранее уже сообщалось, что римляне соревнуются с Ювентусом за звезду американского Далласа Брайана Рейнольдса, которого оценивают в 7,5 млн евро.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Рома не бросит все силы исключительно на американца и имеет несколько других вариантов. В частности речь идет о 20-летнем защитнике Селтика Джереми Фримпонге. "Джалоросси" уже провели предварительные переговоры.

Самое известное имя в списке пожеланий команды Паулу Фонсеки – Ельсейд Хюсай. У 26-летнего албанца следующим летом заканчивается контракт с Наполи. Тогда футболист сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента. Однако Рома готова инициировать этот трансфер уже зимой, предложив "партенопейцам" символическую сумму.

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Наконец, "волки" оценивают возможность приглашения на Стадио Олимпико Брандона Соппи из французского Ренна и Бесира Омерагича (Цюрих). Обоим по 18 лет, но они уже имеют опыт выступлений на самом высоком уровне.