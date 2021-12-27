Раніше вже повідомлялося, що римляни змагаються з Ювентусом за зірку американського Далласа Браяна Рейнольдса, якого оцінюють у 7,5 млн євро.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, Рома не кине всі сили виключно на американця і має кілька інших варіантів. Зокрема йдеться про 20-річного захисника Селтіка Джеремі Фрімпонга. "Джалороссі" вже провели попередні переговори.

Найвідоміше ім'я у списку побажань команди Паулу Фонсеки – Ельсейд Хюсай. У 26-річного албанця наступного літа завершується контракт з Наполі. Тоді футболіст зможе перейти в інший клуб на правах вільного агента. Однак Рома готова ініціювати цей трансфер вже взимку, запропонувавши "партенопейцям" символічну ціну.

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Насамкінець, "вовки" оцінюють можливість запрошення на Стадіо Олімпіко Брандона Соппі із французького Ренна та Бесіра Омерагіча (Цюріх). Обом по 18 років, але вони вже мають досвід виступів на найвищому рівні.