"Судейство мне не понравилось. Я не понимаю, почему Педро получил желтую за первый фол. После этого ситуация с Пеллегрини – за что тут давать желтую? Я знаю, что арбитр может не увидеть некоторые моменты, но тогда VAR должен помочь.

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Также мы могли получить пенальти за игру рукой, но и здесь VAR не вмешался. В перерыве меня удалили, я говорил о ситуации Педро. Я сказал, что мы фолим очень мало, но нам сразу дают карточки. Больше ничего не было", – цитирует Фонсеку Football Italia.

Добавим, что Рома провела весь второй тайм в меньшинстве, однако смогла удержать ничью в матче против Сассуоло.

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