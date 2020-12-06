В рамках воскресной программы 10-го тура Серии А Кальяри и Верона не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 10-й тур

Верона – Кальяри – 1:1

Голы: Дзакканьи, 21 – Марин, 48

Парма – Беневенто – начало в 16:00

Рома – Сассуоло – начало в 16:00

Удинезе – Аталанта – начало в 16:00

Сампдория – Милан – начало в 21:45

Воскресную игровую программу начинал поединок Верона – Кальяри. Хозяева начали активнее и уже на 9-й минуте открыли счет, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. Они не расстроились и на 21-й Дзакканьи таки вывел "мастифов" вперед.

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Сразу после перерыва сардинцы сравняли счет – Марин на скорости ворвался в штрафную, обыграл нескольких защитников и низом пробил в правый угол. После этого игра выровнялась – обе команды не хотели рисковать хрупким равновесием и в основном перепасовывались в центре поля. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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