"Суддівство мені не сподобалось. Я не розумію, чому Педро отримав жовту за перший фол. Після цього ситуація з Пеллегріні – за що тут давати жовту? Я знаю, що арбітр може не побачити деякі моменти, але тоді VAR повинен допомогти.

Рома у меншості втримала нічию із Сассуоло, Парма та Беневенто не виявили сильнішого

Також ми могли отримати пенальті за гру рукою, але й тут VAR не втрутився. У перерві мене вилучили, бо я говорив про ситуації Педро. Я сказав, що ми фолимо дуже мало, але нам відразу дають картки. Більше нічого не було", – цитує Фонсеку Football Italia.

Додамо, що Рома провела весь другий тайм у меншості, однак змогла втримати нічию у матчі проти Сассуоло.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря